Нажми на кнопку: в Барнаульской гордуме сделают «умный» зал заседаний

В Барнауле объявлен аукцион на поставку электронной аппаратуры для нужд Барнаульской гордумы. Как следует из информации на сайте Госзакупок, место для заседаний представительного органа, наконец, превратится в «умный» зал. Для оснащения предусмотрены системы, похожие на те, что установлены в краевом заксобрании, сообщает « Банкфакс ».

Заявки на аукцион можно подавать с 8 августа, торги пройдут 22 августа. Согласно документам, уже к 1 января 2020 года в зале заседаний Барнаульской гордумы должны появиться автоматизированные системы. Даже управление шторами и окнами будет осуществляться через электронную систему.

За 12,5 млн рублей будущий победитель аукциона должен будет поставить и смонтировать огромное количество оборудования: 50 дискуссионых пультов делегата, пять мультимедийных пультов делегата, комплект центрального оборудования конгресс-системы и сервер управления ею, две камеры с пультами управления, проектор и экран, мониторы, системные блоки башенного типа с предустановленным программным обеспечением, отдельную систему управления залом, электроприводы на окна и шторы, мощную аудиосистему и т. д.

В теории пульт будет распознавать личность депутата через специальные карточки и фиксировать его решение по вопросу повестки. До сих пор итог голосования подводился «дедовским» методом — секретарь просто считал число поднятых рук.

Также народные избранники получат возможность отправлять запрос на выступление нажатием одной кнопки, а оператор или секретарь при желании смогут лишить микрофона разговорившихся или разгоряченных делегатов. Не исключено, что барнаульцы смогут видеть и трансляции заседаний БГД в интернете.