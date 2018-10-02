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«Не моя личная прихоть»: глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с мигалками

Глава Республики Алтай Александр Бердников рассказал, почему ездит с машиной сопровождения, на которой есть спецсигналы. Комментарий разместили в его личном блоге на сайте правительства региона.

Александр Бердников.
Александр Бердников.
kremlin.ru

Александр Бердников написал, что это не его личная прихоть или желание показать превосходство. Он отметил, что «человек приземленный» и понимает, что может создавать помехи другим автомобилистам. Однако, по словам главы республики, при плотном рабочем графике обойтись без спецсигналов порой невозможно, это рабочая необходимость.

Александр Бердников,
глава Республики Алтай:

Ни в коем случае не утверждаю, что работаю больше, чем чабан, доярка, учитель или врач, каждый занимается на своем месте полезной работой. Но обязанности главы субъекта подразумевают ответственность за всё, что происходит в регионе, я должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей, и каждый час в сутках у меня расписан, включая выходные.

Он также отметил, что при таком графике зачастую не может стоять в пробках. «Иначе просто ничего не успею сделать», — заявил Бердников.

Александр Бердников поблагодарил жителей за замечания и извинился перед другими участниками движения. Он также пообещал стараться использовать спецсигналы и преимущества на дороге как можно реже.

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