«Не моя личная прихоть»: глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с мигалками

Александр Бердников написал, что это не его личная прихоть или желание показать превосходство. Он отметил, что «человек приземленный» и понимает, что может создавать помехи другим автомобилистам. Однако, по словам главы республики, при плотном рабочем графике обойтись без спецсигналов порой невозможно, это рабочая необходимость.

Ни в коем случае не утверждаю, что работаю больше, чем чабан, доярка, учитель или врач, каждый занимается на своем месте полезной работой. Но обязанности главы субъекта подразумевают ответственность за всё, что происходит в регионе, я должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей, и каждый час в сутках у меня расписан, включая выходные.