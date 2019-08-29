«Не раскачивайте лодку»: одиозному депутату Волкову устроили взбучку на сессии АКЗС

Депутат АКСЗ Андрей Волков, который потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко, выслушал под занавес сессии эмоциональную речь от коллеги Ирины Солнцевой. Она не смогла сдержаться и высказала все, что думает о сложившейся ситуации с высоты богатого опыта работы в заксобрании.

Солнцева «прошлась» по возмутителям спокойствия — Андрею Волкову и Василию Железовскому, который поддержал намерения первого. Действующий спикер, Александр Романенко, по ее словам, ученик лучшего председателя АКЗС Александра Назарчука. Такой вывод она сделал исходя из многолетней работы в стенах парламента.

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС:

Я обращаюсь в первую очередь к депутату Волкову, которого знаю с 2008 года и сегодня в первый раз услышала его голос. Скажите, Андрей Анатольевич, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали. Сейчас, когда нам возвращают эти полномочия, вы обвиняете председателя. Я работаю при третьем председателе. Все познается в сравнении. Романенко демократично и грамотно ведет политику — он ученик Назарчука, а это человек с большой буквы. Это был лучший председатель.

Она обвинила Волкова в неуважении коллег и обратила внимание на претензии к тому, что парламентариев якобы не слушают и не принимают в органах исполнительной власти.

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС:

Я не знаю кто за вами стоит, но удивительно, для чего вы раскачиваете лодку, когда нам надо консолидироваться и работать вместе. Правительство повернулось к нам , ходят на все заседания. Вы помните , чтобы губернатор ходил на каждое заседание законодательного собрания? Вы забыли это за 10 лет? А сейчас разошлись, такие стали смелые.

Далее Ирина Солнцева обратилась к Железовскому:

«Вы что себе позволяете? У нас все министры и вице-губернаторы принимают, только по-человечески надо себя вести. Единственное правило, по которому надо жить, оставаться человеком в любой ситуации. Я прошла такое горнило за эти почти 20 лет, но всегда сохраняла свое лицо. Я вас призываю, коллеги, когда вы говорите о статусе депутата, уважайте прежде всего себя».

Андрей Волков. Дмитрий Кудрявцев

Ранее на сессии.

Депутат Андрей Волков устроил политический демарш и потребовал сменить спикера АКЗС. Его поддержал справоросс Василий Железовский. Он утверждал, что за последние полгода выявлял нарушения закона и даже уголовные дела, но за это пытались арестовать его помощников. Такая реакция власти его не устраивает.

Андрея Волкова и Игоря Пляко поменяли местами в рассадке на сессии. Волков поставил себя в оппозицию к «Единой России» и его решили «сослать» на место в стороне от основной секции фракции.

Кто такая Ирина Солнцева?

Ирина Солнцева избиралась депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов в 2000 и 2004 годах, работала заместителем председателя комитета по социальной политике, а в 2004 году возглавила комитет по охране здоровья и социальной защите населения.

В 2011 году была вновь избрана в АКЗС, занимала пост заместителя председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке.