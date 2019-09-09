Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Новосибирцы второй раз избрали Анатолия Локтя мэром

Коммунист Анатолий Локоть вновь победил на выборах мэра Новосибирска, следует из данных Центризбиркома.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Согласно предварительной информации, за лидера новосибирского обкома КПРФ проголосовали 50,25% избирателей, пришедших 8 сентября на пункты голосования.

Второй результат показал самовыдвиженец Сергей Бойко — 18,56%, третьим идет представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,35%.

На четвертом месте расположилась депутат горсовета Наталья Пинус (8,28%). Пятый результате у бывшего вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина — 7,32% голосов.

Остальные кандидаты в мэры столицы Сибири набрали менее 1%.

Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года. До этого он был депутатом Госдумы от региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость