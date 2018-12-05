Бывшего вице-губернатора Щукина «сватают» на управление ЗАГС

За время, что я нахожусь в творческом поиске, где я только не успел «поработать» с подачи СМИ, даже на почте ямщиком. Сейчас я не готов комментировать новую информацию. Могу сказать лишь, что рассматриваю варианты работы и в коммерческих структурах, и на госслужбе.