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Политика

Олег Хорохордин набирает на выборах главы Республики Алтай почти 60% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин набирает на выборах регионального руководителя почти 60% голосов избирателей после обработки 81,86% протоколов.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
снимок из аккаунта врио главы Республики Алтай

По информации Центральной избирательной комиссии, предварительный результат врио главы республики, выдвинутого от «Единой России» составляет 59,24% голосов избирателей.

На втором месте идет коммунист Виктор Ромашкин с предварительным результатом 31,54% голосов. У выдвиженца ЛДПР Дмитрия Софронова более скромный результат — 6,28%.

Для победы на выборах главы региона кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Напомним, что прежний руководитель Республики Алтай Александр Бердников досрочно сложил полномочия в марте текущего года. Врио главы региона был назначен Олег Хорохордин.

Также в Единый день голосования в республике прошли выборы нового состава регионального парламента.

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