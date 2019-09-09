Олег Хорохордин набирает на выборах главы Республики Алтай почти 60% голосов

По информации Центральной избирательной комиссии, предварительный результат врио главы республики, выдвинутого от «Единой России» составляет 59,24% голосов избирателей.
На втором месте идет коммунист Виктор Ромашкин с предварительным результатом 31,54% голосов. У выдвиженца ЛДПР Дмитрия Софронова более скромный результат — 6,28%.
Для победы на выборах главы региона кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Напомним, что прежний руководитель Республики Алтай Александр Бердников досрочно сложил полномочия в марте текущего года. Врио главы региона был назначен Олег Хорохордин.
Также в Единый день голосования в республике прошли выборы нового состава регионального парламента.