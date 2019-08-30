Опрос: деятельность Путина не одобряет каждый третий россиянин

31% россиян не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 67% одобряют его работу на высшем государственном посту, сообщает «Левада-центр» 29 августа.

Одобрение Путина с начала года выросло с 64%, неодобрение упало с 35%.

Минимальный негатив к работе второго президента России граждане испытывали в 2014 году. Тогда лишь 15% россиян не одобряли действия первого лица. <Тогда же был зафиксирован максимум доверия к Путину — 84%>.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе вызывает симпатии лишь у 36% граждан. Не одобряют его работу 63% респондентов «Левада-центра», пишет Фонтанка.Ру.

В целом работу правительства страны одобряет 44% россиян. 55% недовольны работой действующего состава кабинета министров.

Симпатии граждан РФ к работе депутатов Госдумы похожи на отношение к Медведеву. Труд народных избранников устраивает лишь каждого третьего — 37%. 60% участников исследования независимой от государства социологической службы работу нижней палаты парламента страны не одобряют.

Опрос проведен 22 — 28 августа среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.