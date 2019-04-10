Осипов: «Расширение полномочий и повышение статуса краевого парламента усилит роль законодательной власти в регионе»

Законодательные инициативы Губернатора не только расширят полномочия краевого парламента, но и повысят статус договоров о сотрудничестве между регионами, — считает председатель комитета АКЗС по правовой политике, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Андрей Осипов.

Среди законодательных инициатив, внесенных Губернатором к апрельской сессии АКЗС, нельзя не отметить возврат полномочий по согласованию назначений заместителей председателя Правительства по двум, ключевым для края, направлениям. Это очень важно, поправки возвращают нам право на участие в формировании Правительства, что, безусловно, усиливает вес законодательной власти в регионе, и, безусловно, «Единая Россия», как фракция большинства, это приветствует, — отметил Андрей Осипов.

Вторая часть поправок, по мнению парламентария, призвана повысить статус ряда договоров, заключаемых Губернатором от имени Алтайского края. «Механизм простой: после подписания договора Губернатором, депутаты АКЗС „ратифицируют“ его путем принятия отдельного закона об утверждении этого договора. Только после этого договор вступает в силу», — рассказал Осипов. Он подчеркнул, что Заксобранию Алтайского края полномочия по принятию таких договоров отдельными законами предлагаются впервые, но в ряде других регионов эта практика успешно применяется. Поправки планируется рассмотреть на апрельской сессии.

Напомним, во вторник, 9 апреля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд законодательных инициатив по расширению полномочий Алтайского краевого Законодательного Собрания. Он предложил парламентариям ввести согласование с АКЗС назначений на должности руководителей органов исполнительной власти Алтайского края в сфере экономического развития и в сфере финансов. А также принять закон «О порядке утверждения заключения и расторжения договоров и соглашений Алтайского края», в соответствие с которым, договоры о сотрудничестве с другими субъектами федерации, заключаемые от имени Алтайского края, будут утверждаться АКЗС.