Отец-разведчик, генерал информвойны: появились новые подробности о Сергее Брилеве

Отец замдиректора ВГТРК Сергея Брилева, подтвердившего наличие британского гражданства и недвижимости в Лондоне после публикации расследования о нем ФБК, оказался связан с внешней разведкой, пишет «Собеседник» .

Формально Борис Брилев работал в советских торговых представительствах за рубежом и занимался дипломатической работой. При этом он был прикомандирован к войсковой части 21247. Формально эта часть зарегистрирована в многоэтажном жилом доме на окраине, но на деле является подразделением Службы внешней разведки.

На имя супруги Сергея Брилева Ирины в Лондоне зарегистрирована фирма Ibba Production Ltd, занимающаяся производством телепрограмм, сообщили источники издания. В 2017 году на счетах этой компании находилось около 15 тысяч фунтов (1,3 млн рублей). Издание отметило, что в авторской программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым много сюжетов из Великобритании, и задалось вопросом — кому и как за их производство платит ВГТРК.

В России Ирина Брилева владеет телерадиовещательным «А.К.А Агентством», которое она вместе с матерью учредила еще в 2010 году. По информации «Собеседника», мать Брилевой Татьяна Константинова ранее работала на автобазе № 1 Управделами президента. Сейчас предприятие называется «Транспортный комбинат «Россия».

ФБК выяснил, что Брилева является единственным собственником одной из квартир в Лондоне, купленной в 2016 году за 700 тыс. фунтов.

Скрепы

«С Брилевым я знаком, хотя и не могу сказать что мы в близких отношениях, — говорит Андрей Константинов на Youtube-канале Fontanka Ru. — Перебрасываемся при встречах фразами».

«Элита, которая не понимает, что ее основная функция давать нравственный пример, как только перестает с этим справляться — все сразу трещит по швам. Потому что та самая скрепа — она разгибается и простой народ рассуждает: если вот этому можно то с меня то какой спрос?», — рассуждает Константинов.

По его словам, у Сергея отец военный переводчик из военного института иностранных языков.

Генерал информационной войны

«Что можно сказать? Плохо. Это плохая история. Хоть и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал — а что тут такого? Никто не нарушает никаких законов. Знаете, когда у чиновника дети учатся в какой-нибудь Шотландии — это очень плохо. Хотя тоже вроде бы имеют право. Я думаю, что настоящие они там, где они покупают недвижимость, потому что недвижимость — это всегда настоящее. Деньги, стены и гражданство», — рассуждает Константинов.

«Одно дело, когда ты простой врач — ты просто врач, ты непубличный человек. А другое дело когда ты — не солдат даже, а офицер, может быть и генерал даже информационной войны», — заявил собеседник, пишет newsland.com.

Телеведущий Сергей Брилев и Дмитрий Медведев , 2010 год. kremlin.ru

У китайцев есть тоже подходящая поговорка, очень простая — «В стеклянном доме не принято кидаться камнями». И если так получилось — то ты либо уходи из стеклянного дома, либо не кидайся камнями, считает Константинов.

«Английский шпион» на НТВ

«Нормально было бы, если бы ты вел программу «Поедем поедим», — продолжает Константинов. — Есть такая программа на канале НТВ, ее вообще ведет англичанин, нормально ведет, хорошо по-русски говорит. Тоже был бы не вопрос, если бы это был программа про эстраду и отношения звезд. Но ты же ведешь политическую программу, ты же человек совестливый и неглупый».

«То же самое — если ты депутат Государственной Думы, принимаешь участие во всех этих ток-шоу, а у тебя дочки учатся в той же самой Англии или ты оказываешься на региональной сессии в том же самом Майами — на вас есть определенные обязательства. И твоя личная жизнь находится в зависимости от того, что ты согласился играть в эти серьезные игры», уверен собеседник «Фонтанки».

Сергей Брилев ведет субботнюю программу на телеканале «Россия 1». С 2006 года он занимает должность замдиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. С 2001 по 2007 год Брилев вел «Прямые линии с Владимиром Путиным» и комментировал трансляции инаугураций президента. Кроме того, ведущий входит в президиум Совета по оборонной политике России.

Правда, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сергей Брилев, имеющий гражданство Великобритании, может покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ.

Мнение о гражданстве

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев заявил, что Великобритания для него — это та «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается» — таким образом он ответил на совет коллеги Владимира Познера сдать одно из своих гражданств.

Журналист ВГТРК рассказал, как получил гражданство Британии. По его словам, в 1995 году он приехал в Лондон на курсы Би-Би-Си. «Одновременно делаю серию сюжетов для «Вестей». Мне предложили стать собкором в Лондоне», — пишет на своей странице в Facebook Брилев.

После дефолта, по словам журналиста, он из собственных средств оплачивал счета лондонского корпункта ВГТРК, «в определенный момент даже зарплату оператора», «из скромной, но стабильной зарплаты жены (она нашла работу в одной лондонской компании) и из тех гонораров, которые я получал за выступления на Би-Би-Си, Sky News». Таким образом, по словам Брилева, он как самозанятый стал платить налоги в Великобритании, что спустя время позволило ему «повысить иммиграционный статус».

«Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией», — написал журналист.

Брилев в Facebook ранее подтвердил, что имеет второе гражданство и недвижимость в Лондоне. Телеведущий отметил, что не нарушил закон: работодатели и ФМС знают о его втором гражданстве, а недвижимость была приобретена на средства, источники которых прозрачны. Брилев также добавил, что у его супруги британского гражданства нет.