Парламент Великобритании отверг предложение Терезы Мэй по Brexit

Британские парламентарии отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit. На заседании 15 января против сделки проголосовали 432 депутата, а за — 202, пишут «Известия» со ссылкой на Associated Press .

Данное поражение стало самым крупным для премьер-министра Великобритании за последние 95 лет. Это свидетельствует о том, что Мэй не удалось убедить депутатов в выгодности условий соглашения, достигнутого Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года после 1,5 лет переговоров.

Таким образом, создается возможность как для жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС, так и для отмены соглашения.

После голосования лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны. Этот вопрос будут обсуждать 16 января, сообщает ТАСС.

Тереза Мэй отметила, что если парламент подтвердит свое доверие правительству, то она представит план дальнейших действий к понедельнику, 21 января.

Напомним, на состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победили сторонники выхода страны из Евросоюза. Итоги референдума привели к отставке премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и избранию на этот пост главы МВД Терезы Мэй.

Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.