Патриарх Кирилл не знал о намерении академиков присудить ему звание почетного профессора

Руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что предстоятель Русской православной церкви не знал о намерении Российской академии наук присвоить ему почетное звание профессора, пишет РБК .

Ранее сообщалось, что РАН намерена присвоить почетные звания патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Позже сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН заявило о «попытках неприкрытого давления» на членов Президиума.

Затем Президиум Российской академии наук (РАН) опубликовал сообщение, согласно которому информация о присвоении звания «почетный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко является ошибочной.

Прежде чем публично объявить о намерении присвоить почетное звание «Профессор Российской академии наук» патриарху Кириллу представители академии не проконсультировались с ним, уточнил Волков, пишет polit.ru.

Вице-президент РАН Юрий Балега отметил: «Не исключаю, что патриарха и Валентину Матвиенко действительно не успели предупредить, потому что я сам узнал, что им собираются дать эти звания, из СМИ».