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28 января
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Политика
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Песков прокомментировал сообщения об отправке российских военных в Венесуэлу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что российские военные отправлены в Венесуэлу для охраны Николаса Мадуро.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

«У страха глаза велики. Нет, конечно», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос «так наши 400 бойцов охраняют Мадуро в Венесуэле или нет?», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости).

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщили, что якобы сотрудники российской частной военной компании отправились в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро.

Протесты

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции, пишет znak.com.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

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