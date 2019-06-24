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Политика

Песков расказал, чем закончилась история с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о ситуации с запиской для главы государства, которую потеряли его помощники.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

Виновники инцидента больше ничего не теряли, но женщину — автора записки — так и не нашли, рассказал представитель Кремля. Песков также отметил, что президент «беспощаден» в вопросах, которые касаются обращения к нему граждан, пишет polit.ru.

В ходе «прямой линии» 20 июня Владимир Путин рассказал об истории, за которую ему до сих пор стыдно: в 2010 году пожилая женщина на коленях умоляла его помочь, президент согласился, но затем его помощники потеряли записку с просьбой женщины. Глава государства даже прослезился во время разговора.

Путин сказал, что, прочитав десятки таких записок, почти уверен, что было в той, потерянной. «Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли», — отметил глава государства.

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