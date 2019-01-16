Песков рассказал о семейном положении и обязанностях президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью « АиФ », что не спрашивал у Владимира Путина о его планах на женитьбу.

Песков считает, что семейное положение Путина никак не отражается на выполнении им президентских обязанностей.

Официальный представитель Кремля заявил, что не может точно сказать, что лучше для главы России — быть холостым или женатым.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться», — рассказал Песков.

В декабре прошлого года на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что однажды должен будет жениться: «Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать», пишет ura.ru.