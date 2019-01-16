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Политика
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Песков вспомнил о вооруженных бандитах, которые его поджидали в лесу

16 января издание «АиФ» опубликовало вторую часть большого интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Во время беседы с журналистами, официальный представитель Кремля, говоря о госслужбе, припомнил и лихие 90-е.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Песков, в частности, сказал, что еще в другой стране — СССР — стал чиновником, и трудится в госаппарате на протяжении 18 лет. И рассказал, как зарабатывал на жизнь в 90-е годы прошлого столетия.

«Крутился как мог: в лихие девяностые машины из Турции перегонял и продавал здесь, чтобы заработать. По двое суток проводил в пути вместе с водителями фур. В те годы на дорогах бандиты стояли, в брянских лесах вооруженные люди прятались, я через всё это прошел», — вспоминает представитель Кремля.

Сейчас, по словам Пескова, из-за специфики своей работы он неделями не видит семью, жену (олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка).

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что большая часть тех, кто состоит на госслужбе, самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции.

«Но все равно — всех под одну гребенку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?.. А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — высказал свое мнение Песков об отношении общества к госслужащим.

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