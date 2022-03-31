Песков заявил, что Госдеп и Пентагон не понимают Путина

Ранее Энтони Блинкен заявил, что у президента России нет советников, которые говорят ему правду, а также что российские военные вводят Путина в заблуждение.

«К нашему сожалению — и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность — получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», — сказал РИА «Новости» Песков.