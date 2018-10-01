Кремль завершил дискуссию о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Кремль больше не хочет участвовать в дискуссии о личностях подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможной дезинформации президента РФ о личностях подозреваемых россиян, после того как Bellingcat, The Insider и Русская служба BBC нашли подтверждение тому, что настоящее имя одного из них, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига, а сам он якобы является полковником ГРУ, пишут «Ведомости».

«Мы не будем больше вести разговор со СМИ… Вы знаете, BBC не может что-то подтвердить, оно может лишь выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется только на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что «Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента» в британском Солсбери.

«Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — добавил Песков.

Подозреваемые

В начале сентября Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Руслан Боширов и Александр Петров — и опубликовала их фотографии. Спустя неделю президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал их «куда-нибудь прийти», чтобы рассказать о себе. На следующий день на телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

Выпускник

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.

Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы.