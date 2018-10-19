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Песков заявил о роли «химии» между Путиным и мировыми лидерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в отношениях со своими зарубежными коллегами, каким бы дружескими эти отношения ни были, никогда не отступит от национальных интересов. Заявления Пескова прозвучали в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, пишет РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Я не знаю, насколько может существовать „химия“ между главами государств. Никакая „химия“ не заставит президента отступать от своих национальных интересов», — приводит слова Пескова ТАСС.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел дружеские отношения Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам — будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — заметил Песков.

Говоря о том, есть ли «химия» в отношениях Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Не думаю. Пока не было возможности».

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