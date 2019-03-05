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Политика

Почему депутаты Госдумы хотят запретить в России хостелы

Госдума 5 марта приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Авторами документа выступила группа из более чем 30 депутатов. До этого почти три года документ находился на доработке.

Хостел «Изба»
Хостел «Изба»

В пояснительных материалах указано, что в целом собственники жилых помещений могут обращаться со своей жилой площадью по своему усмотрению, если это не нарушает охраняемые законом интересы других лиц. При этом присутствие соседей, наличие санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности все же влечет за собой определенные ограничения.

В связи с этим авторы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» или услуг по временному размещению посторонних лиц, пишет ТАСС.

Хостел «Изба»
Хостел «Изба»

Авторы отмечают, что сейчас по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Более того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров.

Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или же над нежилыми помещениями.

Однако, как утверждают парламентарии, участились случаи, когда хостелы создаются именно в жилых квартирах, что нарушает права других жителей многоквартирного дома.

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