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Политика
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«Инструмент для провокаторов»: алтайский депутат Госдумы высказался о новом законе против организаторов митингов

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов прокомментировал в Instagram закон о наказании организаторов митингов, которые незаконно привлекают на них несовершеннолетних подростков. По словам депутата, хорошо, что дети активные, но плохо, что их используют для прикрытия корыстные люди. А закон, считает он, сможет заработать, только если за гражданское воспитание детей возьмутся родители.

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.
Михаил Хаустов

По мнению Бессарабова, если растет политическая активность молодежи, значит, у страны есть будущее.

Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:

Молодым хочется свободы, хочется заявить всему миру о своей позиции и быть услышанными. Это нормально. Страшно то, что организаторы митингов используют подростков с неокрепшей психикой, несформированными взглядами в своих корыстных целях. Для массовости, для громких публикаций, для остроты накала. Наши дети, которые еще не могут контролировать свое поведение и не осознают правовые последствия — это «идеальный инструмент» для провокаторов. В результате участники в молодом возрасте получают проблемы с законом. Зато избегают ответственности сами организаторы.

Новый закон, проект которого Госдума утвердила в первом чтении, вводит административную ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное публичное мероприятие. Штрафы для организаторов составят от 30 до 500 тысяч рублей.

Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:

Сейчас мы совершенствуем отдельные формулировки ко второму чтению. Но я убежден: закон покажет свою эффективность только в том случае, когда гражданским воспитанием подростков не будут пренебрегать сами родители.

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