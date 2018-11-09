«Инструмент для провокаторов»: алтайский депутат Госдумы высказался о новом законе против организаторов митингов

По мнению Бессарабова, если растет политическая активность молодежи, значит, у страны есть будущее.
Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:
Молодым хочется свободы, хочется заявить всему миру о своей позиции и быть услышанными. Это нормально. Страшно то, что организаторы митингов используют подростков с неокрепшей психикой, несформированными взглядами в своих корыстных целях. Для массовости, для громких публикаций, для остроты накала. Наши дети, которые еще не могут контролировать свое поведение и не осознают правовые последствия — это «идеальный инструмент» для провокаторов. В результате участники в молодом возрасте получают проблемы с законом. Зато избегают ответственности сами организаторы.
Новый закон, проект которого Госдума утвердила в первом чтении, вводит административную ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное публичное мероприятие. Штрафы для организаторов составят от 30 до 500 тысяч рублей.
Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:
Сейчас мы совершенствуем отдельные формулировки ко второму чтению. Но я убежден: закон покажет свою эффективность только в том случае, когда гражданским воспитанием подростков не будут пренебрегать сами родители.