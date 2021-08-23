После череды трагедий на аттракционах алтайские депутаты хотят пересмотреть закон

Депутаты АКЗС предлагают внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), чтобы ужесточить ответственность за неисправные аттракционы. Вопрос внесен в повестку сессии краевого парламента.

Предлагается дополнить перечень техники из ст 9.3 КоАП аттракционами, чтобы их владельцы попадали под ответственность за нарушение правил эксплуатации.

Аттракционы, по мнению авторов законопроекта, должны проходить обязательную регистрацию — для этого предлагается дополнить статью частью, предусматривающей ответственность в случае неправильной регистрации.

Правом на привлечение эксплуатантов аттракционов к административной ответственности предлагают наделить органы Гостехнадзора.

Три сообщения по фактам получения травм детьми на аттракционах поступило в 2021 году в следственные органы, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В том числе два ЧП случилось на батутах (в 2020 году — четыре только на батутных аттракционах, в 2019 году — 10, в 2018 году — три).

Напомним, 30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

2 июня 12-летняя девочка пострадала на карусели в парке Новоалтайска.

12 июня в барнаульском парке семейного отдыха во время игры на батуте тяжелый вред здоровью получил шестилетний мальчик.