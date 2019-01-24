Правительство дало «добро» на рассмотрение законопроектов о неуважении к власти и фейковых новостях

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, два недостающих отзыва поступили из правительства ночью.
Госдума на 24 января запланировала рассмотрение всех законопроектов Клишаса в первом чтении, но выставила несколько условий для этого. В частности, депутаты требовали положительных отзывов на документы от кабинета министров.
Проекты законов предлагают наказывать (штрафом или арестом) тех, кто проявляет в сети в неприличной форме «неуважение» к обществу и государству, пишет znak.com.
Еще один документ предлагает наказывать СМИ за распространение фейковых новостей. Медиа предлагается штрафовать за это на сумму от 400 тыс. до 1 млн рублей. Законопроекты не поддержали Минкомсвязи и Генпрокуратура.