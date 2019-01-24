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Политика
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Правительство дало «добро» на рассмотрение законопроектов о неуважении к власти и фейковых новостях

Правительство РФ дало положительные отзывы на все четыре законопроекта сенатора Андрея Клишаса о наказании за фейковые новости и оскорбление представителей власти в Интернете, сообщает «Интерфакс».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, два недостающих отзыва поступили из правительства ночью.

Госдума на 24 января запланировала рассмотрение всех законопроектов Клишаса в первом чтении, но выставила несколько условий для этого. В частности, депутаты требовали положительных отзывов на документы от кабинета министров.

Проекты законов предлагают наказывать (штрафом или арестом) тех, кто проявляет в сети в неприличной форме «неуважение» к обществу и государству, пишет znak.com.

Еще один документ предлагает наказывать СМИ за распространение фейковых новостей. Медиа предлагается штрафовать за это на сумму от 400 тыс. до 1 млн рублей. Законопроекты не поддержали Минкомсвязи и Генпрокуратура.

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