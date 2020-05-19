Председатель арбитражного суда Алтая написал заявление о прекращении полномочий

Председатель Арбитражного суда Республики Алтай Вячеслав Шермер написал заявление о прекращении его полномочий как судьи и председателя. Информация об этом опубликована в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Вячеслав Шермер является председателем арбитражного суда Республики Алтай с 2008 года, до этого в течение 15 лет был судьей в арбитраже Алтайского края, куда пришел из прокуратуры.

Почти 10 лет назад поведение Шермера разбирали члены Высшей квалификационной коллегии судей — на него подала жалобу его коллега судья Елена Кириченко.

В 2011 году она заявила в своей жалобе, что потеряла пост из-за «фаворитизма» председателя. Кириченко отработала три года, но затем ее не переназначили на судейский пост, как она утверждала, лишь потому, что против этого выступал Шермер, рассказывал историю портал pravo.ru.

Ее поддержал тогдашний председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. И в конце концов она была переназначена и сейчас продолжает работать судьей арбитража Республики Алтай.

В суде. Фото: altapress.ru.

Но, судя по всему, этот внутренний конфликт не сочли существенным. В 2014 году Шермера переназначили на шестилетний срок, и в 2020 году срок его полномочий истекает. Заявление Шермера о прекращении его полномочий как судьи и председателя Высшая квалифколлегия рассмотрит 26 мая.

Напомним, в Арбитражном суде Алтайского края чуть больше года назад сменился председатель — им стал Борис Долгалев из арбитража Омской области. Кроме того, Высшая квалифколлегия сообщила об открытии вакансии председателя Алтайского краевого суда. Этот пост уже два срока занимает Виктор Ширнин.

Пока неясно, будет ли он подавать заявление — возможность занять пост в третий раз у него есть.