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Политика

Представитель Кремля рассказал, когда и почему злится Путин

Президент РФ Владимир Путин злится, когда люди не понимают причины принимаемых решений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

«Путин действительно очень эмоционально объясняет», — признал пресс-секретарь.

Однако на самом деле Путина выводят из себя нежесткие, нелицеприятные или «иногда несправедливые вопросы», а ситуации, в которых слова людей не соответствуют действительности, пояснил Песков.

Путин недоволен тем, что люди не понимают, почему те или иные решения принимаются, считает официальный представитель Кремля, пишет ura.ru. Президент уверен, что о причинах рассказывается и показывается достаточно, в том числе при помощи привлечения СМИ, сказал Песков.

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