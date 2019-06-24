Представитель Кремля рассказал, когда и почему злится Путин

Президент РФ Владимир Путин злится, когда люди не понимают причины принимаемых решений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Путин действительно очень эмоционально объясняет», — признал пресс-секретарь.

Однако на самом деле Путина выводят из себя нежесткие, нелицеприятные или «иногда несправедливые вопросы», а ситуации, в которых слова людей не соответствуют действительности, пояснил Песков.

Путин недоволен тем, что люди не понимают, почему те или иные решения принимаются, считает официальный представитель Кремля, пишет ura.ru. Президент уверен, что о причинах рассказывается и показывается достаточно, в том числе при помощи привлечения СМИ, сказал Песков.