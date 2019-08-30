Президент Грузии обвинила Россию в нападках на демократию и стабильность

Такое заявление Саломе Зурабишвили сделала во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
По ее словам, Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, так как страна движется в западном направлении:
«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции».
Обострение отношений между Россией и Грузией произошло после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди потребовали отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе за то, что он отдал почетное место Гаврилову.
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.