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Политика

Президент Грузии обвинила Россию в нападках на демократию и стабильность

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и заявила, что Москва посягает на «главные завоевания» Грузии — стабильность, демократию и европейский путь. Об этом сообщает РИА Новости.

Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили.
www.instagram.com/salome_zurabishvili

Такое заявление Саломе Зурабишвили сделала во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

По ее словам, Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, так как страна движется в западном направлении:

«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции».

Обострение отношений между Россией и Грузией произошло после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди потребовали отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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