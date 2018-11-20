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Приморцы разозлились на Медведева, предложившего помочь Вьетнаму

Россиян возмутило предложение премьер-министра Дмитрия Медведева оказать помощь Вьетнаму, пострадавшему от тропических ливней и шторма, вызванных тайфуном «Тораджи». Особенно слова главы кабмина задели жителей дальневосточного региона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Приморцы под новостью о словах российского премьера в местных пабликах начали оставлять гневные комментарии, сообщает Primpress. А в соцсетях предложение премьера произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«Когда Хабаровск и Приморье тонули, никто особо не помогал, мы, наверное, чужие для него, а там друзья», «Дальний Восток по нескольку раз в год заливает, и всем по фигу», «Да он издевается? Недавно была новость про помощь в восстановлении какой-то страны, сейчас это. А Приморью кто будет помогать?» — приводит издание комментарии из паблика DPS_VL.

«Помогайте всем, но не нам, мистер Медведев», «А своему народу не хочет помочь?» — спрашивают комментаторов. Кто-то и вовсе задался риторическим вопросом: «Медведев не предложил помощь России, пострадавшей от Медведева?», пишет ura.ru.

Во вьетнамском Нячанге из-за тропического шторма, вызванного тайфуном «Тораджи» погибли как минимум 12 человек. Город пострадал из-за ливней, жителей эвакуировали.

19 ноября во время переговоров с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком Медведев заявил, что если Россия может чем-то помочь, то «мы в вашем распоряжении», сообщает ТАСС.

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