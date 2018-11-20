Приморцы разозлились на Медведева, предложившего помочь Вьетнаму

Приморцы под новостью о словах российского премьера в местных пабликах начали оставлять гневные комментарии, сообщает Primpress. А в соцсетях предложение премьера произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«Когда Хабаровск и Приморье тонули, никто особо не помогал, мы, наверное, чужие для него, а там друзья», «Дальний Восток по нескольку раз в год заливает, и всем по фигу», «Да он издевается? Недавно была новость про помощь в восстановлении какой-то страны, сейчас это. А Приморью кто будет помогать?» — приводит издание комментарии из паблика DPS_VL.