Прислушаюсь, но не подчинюсь. Стали известны детали послаблений, сделанных Томенко для депутатов

Депутаты Алтайского края получат право одобрять кандидатуры министров финансов и экономического развития, однако в конечном счете решение все равно будет принимать губернатор. Это следует из тех поправок к уставу края, которые глава региона Виктор Томенко внес в краевое заксобрание.

Как следует из текста документа, губернатор будет представлять депутатам кандидатуру на пост министра. Тот выступит перед ними, ответит на вопросы. Но если на ближайшей после представления сессии депутаты не рассмотрят вопрос, то губернатор будет вправе назначить этот претендента сам, без одобрения.

Если депутаты откажутся поддерживать протеже главы, то губернатор может пойти двумя путями: предложить альтернативный вариант или внести прежнюю кандидатуру повторно, правда, не больше двух раз.

Но если в парламенте трижды откажут губернатору, то он будет вправе назначить любого человека, в том числе из тех, кого предлагал ранее.

Таким образом, губернатор дает возможность депутатам поучаствовать в назначении ключевых для региона министров и даже пару раз ему отказать. Но последнее слово оставляет за собой.

Напомним, рассмотрение поправок в устав и несколько других документов запланировано на 26 апреля, когда пройдет сессии АКЗС.

Все ключевые депутаты краевого парламента, включая его председателя Александра Романенко, рассматривают предложенные поправки как безусловное увеличение веса и авторитета заксобрания.