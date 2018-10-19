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Признание резидента: Путин заявил, что стал крепче любить Россию

Президент РФ Владимир Путин сказал, что его любовь к стране «многократно возросла» за годы у власти. Такое заявление глава государства сделал во время дискуссионного клуба «Валдай» в эфире канала «Россия 24».

Владимир Путин, 2007 год.
Владимир Путин, 2007 год.
kremlin.ru

«Могу вам сказать, что моя любовь к России, я не побоюсь вот этих высокопарных слов, многократно возросла за эти годы. Я ведь, если быть откровенным, не так уж и хорошо знал Россию», — цитирует российского лидера РБК.

Как пояснил Путин, до прихода в политику его работа была связана с «условно говоря», с международной деятельностью.

«Ну я же почти 20 лет в разведке проработал. Поэтому, конечно, не знал так Россию, как узнал ее, приехав в Москву и начав работать на федеральном уровне», — пояснил глава государства.

Владимир Путин, 2007 год.
Владимир Путин, 2007 год.
kremlin.ru

По словам Путина, он увидел, какая Россия «мощная страна» с «историческими моральными корнями», пишет znak.com. По мнению Путина, в сложные периоды российской истории конкуренты относились к стране «более-менее прилично», но когда страна становилась «достаточно заметным и влиятельным конкурентом», то отношение менялось.

Также на Валдайском форуме в Сочи Путин подчеркнул, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

Резидент внешней разведки

В разведывательной терминологии ПГУ КГБ СССР, Службы внешней разведки России и ГРУ Генштаба Вооружённых сил СССР и России, под резидентом понимается руководитель негласного территориального органа (резидентуры) внешней разведки, занимающегося за рубежом разведывательной деятельностью в пользу СССР или России.

Резидент организует добывание секретных разведывательных данных, кодированную и шифрованную связь, направляет меры безопасности, руководит работой конспиративных агентурных сетей.

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