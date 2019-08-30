Проект генплана Барнаула прошел через жернова гордумы

Как сообщает корреспондент altapress.ru, на заседании представительного органа присутствовало 36 народных избранников. За принятие проекта генплана в итоге проголосовал 31 депутат, пятеро оказались против. Концепцию генплана озвучил председатель комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Аристов.
Чиновник объяснил, что предложения проекта генплана «направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившихся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры не только Барнаула, но и всего городского округа в целом». Он объяснил, что территория Барнаула разбита на семь планировочных районов.
К примеру, в Центральном планировочном районе предполагается максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием освободившихся территорий под строительство жилья и развитие коммерческой и социальной инфраструктуры.
В исторической части города будут сохранены существующая планировочной структуры, предусмотрено ограничение по этажности — до четырех этажей.
В Западном планировочном районе предусмотрена пробивка ул. Северо-Западной до Павловского тракта — это поможет улучшить транспортные связи между кварталами.
Против принятия генплана были фракции КПРФ и «Справедливая Россия». Так, коммунистка Елена Хрусталева заявила о нарушении процедуры проведения общественных обсуждений генерального плана, из-за чего многие жители города были лишены возможности ознакомиться с ним.
Представитель КПРФ потребовала снять вопрос с повестки и не принимать решение.
Фракция ЛДПР Алексея Скосырского заняла промежуточную позицию, но в итоге приняла нелегкое, по словам депутата, решение — проголосовать за.
Настрой оппозиции вызвал весьма бурную реакцию сторонников принятия генплана. Так, единоросс Иван Огнев сказал, что юридических оснований снять вопрос о принятии проекта документа с обсуждения — нет.
А лидер фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов, в свою очередь, подчеркнул, что депутатам предложен конструктивный вариант — создание постоянно действующей рабочей группы по генплану.
«Хватит пиариться в этом вопросе», — эмоционально заявил глава объединения «ЕР» в гордуме.
Напомним, что проект генерального плана Барнаула предполагает развитие города до 2036 года. В июне-июле в краевой столице состоялась процедура публичного обсуждения документа.
Предлагаемый проект генплана вызвал довольно живую реакцию, как со стороны представителей экспертного сообщества, так и со стороны широкой общественности.
Многие выражали неудовольствие тем, как в документе отражено перспективное зонирование города, развитие парковых территорий. Имелись вопросы и к расчетам вероятной численности населения Барнаула в будущем.
Кроме того, было выражено мнение, что карты проекта генплана вообще являются непонятными для простых граждан.