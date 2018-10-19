Проигравший выборы глава Хакасии получит высокую должность в РЖД

По словам одного из источников, предложение Зимину уже сделано и он согласен, однако в РЖД"собеседоваться" еще не ездил. В новой должности экс-губернатор будет заниматься развитием госмонополии в Сибири, добавляет собеседник: «Это очень серьезный проект с бюджетом около 500 млрд рублей», — рассказал источник.
Второй собеседник говорит, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин. Зимин еще в августе рассказывал Путину о возможности расширения южного коридора Транссиба, этим он и будет заниматься в РЖД.
«Но объявлено об этом будет уже после выборов главы Хакасии, чтобы это не сказалось на мнении ее жителей», — заявил источник, близкий к руководству Хакасии.
Зимин подтвердил «Ведомостям», что ему поступило предложение выйти на пост заместителя гендиректора РЖД: «Я принял предложение. Буду заниматься развитием Транссиба. Я же до этого возглавлял дирекцию, так что буду заниматься своим родным любимым делом».
На выборах главы региона 9 сентября Зимин в первом туре занял только второе место с результатом в 32%. Он уступил молодому коммунисту Валентину Коновалову. Накануне второго тура Зимин снял свою кандидатуру, сославшись якобы на состояние здоровья. Второй выборов до сих пор не состоялся, так как с гонки последовательно снялись все кандидаты, кроме Коновалова.