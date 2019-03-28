Алтайская прокуратура проверит траты главы района из-за путешествий в Барнаул

Траты на содержание служебных автомобилей и доставку главы Троицкого района Андрея Овсянникова из Барнаула в райцентр будет проверять прокуратура. В надзорное ведомство обратился лидер справедливороссов Александр Терентьев и депутат-эсер Алексей Вовченко. Последний уже обнаружил недостачу средств в дорожном фонде Троицкого, сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

Прокуратура будет проверять целесообразность и эффективность использования бюджетных средств на такие поездки после резкого заявления Овсянникова на последней сессии райсовета. Глава сказал, что не будет переезжать в райцентр из краевой столицы по семейным обстоятельствам.

Овсянников заявлял, что в Троицком ходят «нелепые слухи» и задавался вопросом, как его жена «должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят».

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, после которого Андрей Овсянников тщетно пытался оправдаться: якобы он не это имел ввиду и все на самом деле провокация. На сессии были жаркие споры.

В итоге Алексей Вовченко написал обращение в прокуратуру Троицкого района. Ведомство должно установить размер расходования бюджетных денег на содержание муниципальных автомобилей и перевозку главы района, эффективность этих трат, а также есть ли нарушение трудовой дисциплины с учетом такого графика Овсянникова.

Также эсер попросил прокурора проверить целевое расходование средств дорожного фонда на летнее содержание дорог в селе. По результатам собственного расследования, Вовченко обнаружил недоимку в размере более 700 тысяч рублей.

Лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев тоже подключился к решению конфликта. Он обратился в краевую прокуратуру с аналогичными вопросами.