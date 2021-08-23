Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия совместно со странами Запада будет делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане.

Ситуация в этой стране имеет прямое отношение к безопасности России, отметил глава государства, сообщает РИА Новости.

При этом он не поддержал идею Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии до получения ими виз в Европу и США. Путин назвал такой принцип «унизительным».

«Значит, можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса», — сказал Путин.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились… Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе», — убежден Путин.

По его мнению, беженцев из Афганистана «могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы». При этом у России с ближайшими союзниками и соседями «никаких визовых ограничений, и граница — тысяча километров», пишет bfm.ru.

Боевик , террорист с ножом. СС0

«Сел на что угодно — хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?» — сказал глава государства.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло под контроль власть в Афганистане 15 августа.

Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить гражданские самолеты для вывоза афганцев в другие страны. Такое решение принято, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Секретарь Совбеза ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан.

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — сказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

По его словам, предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет.