Путин рассказал, кто может быть президентом России

Президентом может быть человек любой профессии, но он должен полностью посвятить этому свою жизнь. Однако чаще всего первыми лицами государств становятся люди с юридическим или экономическим образованием, так как они больше остальных «погружены в социум», заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на вопрос на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, пишет РИА Новости.

«Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что, помимо желания посвятить свою жизнь управлению страной, важно руководствоваться врачебным принципом «не навреди».

Кроме того, нужно быть просто порядочным человеком — «в любой профессии, но здесь особенно», отметил Путин.

В заключении российский лидер рассказал, как достичь личного успеха. Он подчеркнул, что одной амбициозности не всегда достаточно.

Владимир Путин,

президент России: