Путин вернул Мишустина к власти

Таким образом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей председателя правительства РФ.

Документ опубликован на сайте Кремля.

И уже 19 мая примет участие в совещании у президента РФ Владимира Путина по «врачебной проблеме» насчет выплатат медработникам, задействованных при лечении больных от коронавирусной инфекции.

Мишустин, находясь в больнице, провел несколько совещаний кабмина в формате видеоконференции, пишет bfm.ru. Ранее отмечалось, что премьер идет на поправку и в скором времени может быть выписан.