Ракетный эсминец США демонстративно подплыл к границе в Приморье, чтобы бросить России вызов

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в близости от залива Петра Великого, у главной базы Тихоокеанского флота России. Цель действия — бросить вызов «чрезмерным морским притязаниям России, а также поддержать права и свободы, которых придерживаются США и другие государства в рамках морского права», — заявила CNN представитель ВМС США лейтенант Рэйчел Макмар.