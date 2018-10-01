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Иранские беспилотники нанесли ракетный удар по Сирии

1 октября семь боевых беспилотников Ирана нанесли ракетные удары по сирийской территории к востоку от реки Евфрат, передает ТАСС.

Военный беспилотник. БПЛА.
Военный беспилотник. БПЛА.
mil.ru

Несколько баллистических ракет по Сирии также запустило подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции. Сообщается, что обстрелу подверглась территория, контролируемая экстремистами, причастными к организации теракта в иранском городе Ахвазе, где ранее на параде от взрыва погибли и получили ранения несколько военнослужащих.

Именно после удара баллистическими ракетами на эту территорию Сирии направили боевые дроны для мониторинга и обстрела позиций боевиков.

Напомним, что ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе». Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазе был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.

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