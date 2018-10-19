Романенко: «Бюджет остается социально ориентированным»

Финансирование ряда государственных программ увеличено по основным показателям. Об этом стало известно по итогам серии заседаний комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, посвященных подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов к первому чтению. В обсуждении проектов госпрограмм приняли участие представители профильных комитетов Госдумы и ведомств.

Так, в проекте государственной программы по развитию образования учтены пожелания и предложения депутатов Госдумы от фракции «Единой России» по выделению средств на создание дополнительных мест в школах и решение проблемы устройства детей до трех лет в детские сады, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. В целом расходы на госпрограмму составят в 2019 году 197,5 млрд, в 2020 году — 184 млрд, в 2021 — 196,3 млрд рублей. По словам заместителя министра просвещения РФ Андрея Николаева, в 2019 году финансирование мероприятий программы выросло на 77,7 млрд рублей или почти на 65%.

Общий объем расходов, связанных с исключительно созданием новых мест в школах, составляет в 2019 году 43 млрд рублей, а в 2020 и 2021 годах по 39,8 млрд рулей. Если сравнивать с 2018 годом, то это существенный рост — более чем на 75%. Еще более существенный прогресс наблюдается в реализации программы по созданию мест в ясельных группах детских садов. Если раньше на эти цели ежегодно выделялось по 24,5 млрд рублей, то в рамках нацпроекта «Демография» на ближайшие три года выделено 108,3 млрд рублей или по 36,1 млрд рублей ежегодно.

Объем финансирования госпрограммы научно-технологического развития России в 2019 году составит 680 млрд рублей. Дальше ежегодно он будет соответствующим образом увеличиваться.

В рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского профессионального высшего образования» выделены средства на реализацию федерального нацпроекта «Экспорт образования», в рамках которого предусмотрено увеличение средств для строительства общежитий — с учетом средств национального проекта в 2019 году это будет 8,8 млрд; в 2020 году — 13,5 млрд, в 2021 году — 20 млрд. Всего же до 2024 года необходимо обеспечить создание более чем 77 тысяч новых мест в общежитиях.

Увеличены расходы и на «Развитие здравоохранения». Как отметил председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, достижением является выделение детского здравоохранения в отдельный подпроект; национальных медицинских исследовательских центров как отдельного пункта внимания; включение в госпрограмму задач по цифровизации здравоохранения, формированию единого цифрового контура и развитию единой государственной информационной системы здравоохранения.

Также увеличены расходы на лекарственное обеспечение, в том числе лечение редких (орфанных) заболеваний по программе «7 нозологий» — на 2,1 млрд рублей; на Национальный календарь профилактических прививок, лечение онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий.

Всего в 2019 году общий объем расходов в рамках госпрограммы составит 506,3 млрд рублей, что превышает расходы 2018 года на 31%. В 2020 году предусмотрены расходы в объеме 760,9 млрд рублей, в 2021 году — 694,2 млрд рублей. В общей сложности в трехлетний период на госпрограмму планируется направить 1 трлн 961,5 млрд рублей.

Программа «Социальная поддержка граждан» также получила дополнительное финансирование. Как сообщил министр труда и социального развития РФ Максим Топилин, объем финансирования на реализацию программы в 2019 году составляет 1 трлн 375 млрд 462,8 млн рублей, в 2020 году — 1 трлн 417,5 млрд рублей, в 2021 году — 1 трлн 446,9 млрд рублей.

В частности, в программе предусмотрено увеличение материнского (семейного) капитала с 2020 года на уровень инфляции предыдущего года. В числе ключевых новелл — реализация программы, направленной на уход от очередности в учреждениях социального обслуживания, на эти цели в 2019 году будет выделено 2 млрд рублей и по 5,8 млрд рублей в 2020—2021 годах. Предусмотрено финансирование программы в течение ближайших шести лет.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» предлагается осуществлять софинансирование субъектов РФ для развития программы долговременного ухода за пожилыми гражданами. В 2019 году субсидия составит 295 млн рублей, в 2020—2021 годах — более 2 млрд рублей ежегодно. Таким образом география программы будет расширена с 8 регионов в 2019—2021 годах до всех субъектов Федерации в 2022 году.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, в Государственной Думе будут очень тщательно контролировать, как именно госпрограмма будет реализовываться.

Председатель АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко сообщил, что региональный бюджет следующего года сохранит социальную направленность.

Александр Романенко,

председатель АКЗС , секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»: