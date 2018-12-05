Романенко: «7 декабря начнет свою работу XVIII Съезд Партии «Единая Россия»

Также в состав региональной делегация вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Борис Трофимов, представитель Регионального отделения в Генеральном совете Партии «Единая Россия» Татьяна Костицына и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Об ожиданиях от съезда рассказал секретарь Регионального отделения Александр Романенко.

В Алтайском крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии «Обновление-2018». С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников «Единой России» по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, просто заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех дискуссионных площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации.