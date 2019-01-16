Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но «будет вынуждена принимать ответный меры» из-за намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — сказал Путин.

Несмотря на действия США, Россия открыта «для продолжения диалога по поиску путей его сохранения», добавил российский лидер.

«Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом — ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности», — добавил президент.

Расшифровка интервью опубликована пресс-службой Кремля.

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил 18 декабря 2018 года российский лидер Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Путин отметил, что новейшие разработки (ракетный комплекс «Авангард», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», лазерные комплексы «Пересвет») также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

О намерении США выйти из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил еще в конце октября 2018 года. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пояснил, что только две страны в мире связаны данным договором — Россия и США — и, по его словам, «одна из этих стран нарушает соглашение», пишет znak.com.

В декабре 2018 года Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании обсуждали меры по повышению боевых возможностей войск и сил из-за планов США, писал «Коммерсантъ». По данным издания, министр обороны заявил, что действия американцев приводят к нарастанию гонки вооружений.