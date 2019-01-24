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Политика
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Россияне разочаровались в политике и не интересуются ею

Более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней, следует из опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Согласно данным социологического исследования, 40% респондентов не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса, еще 14% разочарованы в политике, 29% опрошенных заявляют, что не имеют возможности влиять на события политической жизни, возможность реального участия в политической жизни видит для себя 1% респондентов, отмечается в опросе.

По оценке социологов, 25% россиян готовы в той или иной мере более активно участвовать в политике, а почти три четверти граждан страны (74%) считают себя не готовыми к этому.

Из тех, кто не готов к более активному занятию политикой, 31% опрошенных аргументируют это тем, что политика не для рядовых граждан, 28% респондентов мотивируют свою позицию нехваткой времени для занятия политикой, каждый четвертый россиянин говорит, что ничего не понимает в политике, а 21% участников опроса убеждены, что ничего изменить нельзя, пишет znak.com.

Опрос проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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