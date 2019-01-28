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28 января
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Политика
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Россияне высказали мнение о передаче Курил Японии

Большинство опрошенных россиян — 79% — в курсе того, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.

Шикотан, Курилы.
Шикотан, Курилы.
wikimedia.org, СС0

При этом три четверти жителей страны (77%) выступают против этого, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Свою точку зрения 29% респондентов объяснили тем, что уже решен вопрос о принадлежности островов. Еще 10% заявили, что Курилы были отвоеваны советской армией, пишет РИА Новости.

За передачу высказались 14% опрошенных. Половина из них считает, что это необходимо сделать ради заключения мирного договора и развития отношений между государствами.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федеров объяснил негативное отношение россиян к вопросу передачи Курил тем, что люди не понимают, зачем отдавать острова, которые они искренне считают российскими, пишет ura.ru. Кроме того, граждане переживают, что за этим может последовать пересмотр результатов Второй мировой войны.

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