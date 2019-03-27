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Политика

Руководителя Алтайского комсомола оштрафовали за одиночные пикеты в Барнауле

Активисту «Ленинского краевого союза молодежи» Антону Арцибашеву придется выплатить 20 тыс. рублей штрафа за одиночные пикеты, сообщает komsomol22 в ВК.

Пикет коммунистов-комсомольцев против отмены льгот
Пикет коммунистов-комсомольцев против отмены льгот
altkprf.ru

Арцибашев и другие активисты проводили пикеты с плакатами в автобусах и троллейбусах в январе 2019 года, чтобы привлечь внимание к проблеме отмены льгот на проезд для студентов. Арцибашева признали виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Суд объединил серию не требующих согласования одиночных пикетов в единое мероприятие, пишет komsomol22 в ВК.

«При этом очень вольно трактуя признак одновременности, по мнению суда период времени с 12.30 до 14.00, когда по очереди проводились одиночные пикеты считается одновременными событиями. Суд отказал Арцибашеву в его ходатайстве ознакомиться со всеми материалами дела», — говорится в сообщении группы.

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