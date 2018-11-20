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Политика
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Сами себя накажут: бийские депутаты разберутся со своими неправильными декларациями

22 ноября депутаты Бийска рассмотрят вопрос, почему 17 депутатов из 30 представили неточные данные, отчитываясь о своих доходах и имуществе за 2017 год. Представление депутатам вынесла прокуратура, пишет «Бийский рабочий».

Администрация г.Бийска.
Администрация г.Бийска.
Олег Богданов

Проверка прокуратуры выявила, что 17 из 30 городских депутатов предоставили в своих декларациях о доходах и имеющейся собственности недостоверные сведения. Ведомство направило представление в аппарат гордумы с просьбой разобраться в ситуации и поднять вопрос о лишении скрытных депутатов их статуса.

Как пояснил председатель думы Сергей Ларейкин, именно сами депутаты определят степень вины каждого и последующее наказание. В целом же в местном парламенте признали, что «ничего страшного» в произошедшем нет, а неверно поданные сведения — от недостатка опыта.

Напомним, что недавно скандал по аналогичному поводу разгорелся и в Барнаульской гордуме — правда, здесь лишь 10 депутатов напортачили с декларациями.

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