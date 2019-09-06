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Политика

«Нужно казаться умным»: Сергей Лавров пошутил с журналистами в кулуарах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова потроллил журналистов в кулуарах Восточного экономического форума, пишет Life.ru. На этот раз он посетовал, что опять придется прятаться от них.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Встретившись с журналистами глава МИД посетовал на то, что придётся опять прятаться. На вопрос: «Неужели мы такие страшные?» министр ответил, что дело не в этом.

«Просто нужно все время умным казаться, когда вы фотографируете», — пошутил Лавров.

Сергей Лавров любит пошутить. Например, в марте глава МИД начал встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с шутки про танцы.

В 2018 году споткнулся и упал на сцене форума «Россия — страна возможностей», но быстро поднялся на ноги и пошутил о происшествии: «Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

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