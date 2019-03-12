Шведский аналитик назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт заявил, что Россия не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Он предположил, что темпы развития этой сфере в стране вскоре снизятся.

«Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — отмечает Кьеллен.