Шведский аналитик назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт заявил, что Россия не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Он предположил, что темпы развития этой сфере в стране вскоре снизятся.
«Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — отмечает Кьеллен.
В июне 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.
Тогда же президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники «нивелирует ее боевые качества».