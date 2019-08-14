Сибиряка, оскорбившего Путина, оштрафовали на десятки тысяч рублей

Жителя Красноярского края Евгения Носкова, который, разозлившись из-за низкой зарплаты, оскорбил президента Владимира Путина на странице во «ВКонтакте», оштрафовали на 30 тысяч рублей. Соответствующее решение суда обнаружил « МБХ медиа ».

Из решения суда:

«Носков разместил для общего пользования информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента Российской Федерации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, чем проявил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

«Я написал, что Путин — *****. О том, что я работаю за троих, а получаю за одного», — рассказывал ранее сам Носков.

Носков полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел материальное положение Носкова: тот живет один, ежемесячно зарабатывает 18 тысяч рублей, а за коммуналку платит 4,3 тысячи рублей.

В июне другой сибиряк — житель Кемеровской области Илья Путевский — также поплатился за оскорбление Путина в соцсети, ему тоже присудили штраф в 30 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон об оскорблении власти 18 марта. Административная статья 20.1 КоАП (о хулиганстве) была дополнена частью третьей, которая запрещает распространение информации, которая выражает явное неуважение к государству, государственным символам и обществу. Закон предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.