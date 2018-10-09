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10 октября
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Сирийские военные получили бесплатно от России комплексы С-300

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМ Россия поставила Сирии безвозмездно, сообщает ТАСС. ЗРК в Сирию поставлены не новые, а после капремонта.

Пусковые установки С-300Ф на крейсере Маршал Устинов.
Пусковые установки С-300Ф на крейсере Маршал Устинов.
wikipedia.org

«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 „Триумф“, она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — рассказал военно-дипломатический источник агентства.

По его словам, вместе с пусковыми установками в Сирию доставили боекомплект из более чем 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона.

О намерении Москвы передать Дамаску комплексы С-300 на безвозмездной основе СМИ сообщали еще в апреле. Дело в том, что оплатить подобный заказ сирийцы не смогут — «у них нет денег», как пояснил источник в оборонно-промышленном комплексе. Оформлять же кредит Россия не собирается.

Из С-300 планируется создать «эшелонированную систему ПВО, защищающую Дамаск и аэродромы от ракетных ударов», пишет polit.ru.

В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем. В местах развертывания ЗРК будут находиться российские «военные советники».

Решение Шойгу

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течении двух недель ПВО Сирии получат зенитно-ракетный комплекс С-300, поставки которого были отменены несколько лет назад по настоятельно просьбе Израиля. Это решение было сделано после того, как в Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20 и погибли 15 военнослужащих ВКС России.

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