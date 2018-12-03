Съемочную группу Первого канала заподозрили в шпионаже

Публикация британскими СМИ личных данных журналистов Первого канала возмутительна и ставит под угрозу безопасность российских граждан, говорится в заявлении дипмиссии России в Великобритании, сообщает ТАСС . Дело в том, что съемочную группу российского телеканала заподозрили в шпионаже.

«Следует отметить, что этот эпизод стал частью общей кампании британских властей на создание постоянных препятствий работе российских СМИ в стране» — отмечается в документе.

2 декабря газета Mail on Sunday сообщила о том, что британские власти заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала, в том числе корреспондента Тимура Сиразиева. Он и оператор были замечены возле базы 77-й бригады — это строго засекреченное подразделение британской армии, пишет bfm.ru. Газета опубликовала фото журналистского удостоверения Сиразиева и номерной знак служебной машины.

«Беспочвенные обвинения российских журналистов в шпионаже со стороны британских СМИ не могут не вызывать обеспокоенности», — отмечается в заявлении российского дипведомства.

Между тем, по данным других источников, съемочная группа делала сюжет про британскую «фабрику троллей».