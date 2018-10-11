Следующая встреча Путина и Трампа может состояться в День всех влюбленных

Ожидается, что до середины следующего года Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете проведёт Арктический саммит. Туда приглашены оба президента. По информации источника, российская и американская сторона выбирают дату встречи.
Скорее всего, Дональд Трамп примет решение по Арктическому совету не ранее ноября, после промежуточных выборов в конгресс.
Арктический совет — это международный форум, созданный по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы Севера. В состав организации входят Швеция, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия.