СМИ: из России в Венесуэлу прилетел еще один таинственный самолет

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил полет из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас, пишет « Новая газета » со ссылкой на данные ресурса Flightradar24 .

Boeing 777 вылетел в Каракас из аэропорта Шереметьево в ночь на 1 марта. Приземлившись в Венесуэле, лайнер простоял там полдня, а затем направился в аэропорт Энтеббе в Уганде, где совершил посадку 2 марта.

В тот же день самолет вылетел на остров Занзибар (Танзания), откуда 3 марта вернулся в Венесуэлу. Утром 4 марта самолет вновь направился в Уганду.

Что или кого перевозил самолет, не уточняется, пишет Lenta.ru.

Ранее внимание СМИ привлек еще один Boeing 777, который 28 января вылетел из Москвы в Каракас и вернулся в российскую столицу 31 января. Подобный интерес к данному рейсу был связан с тем, что между Россией и Венесуэлой нет прямого авиасообщения.

Военные и золото

Выдвигались предположения о том, что на самолете в Венесуэлу перебрасывали бойцов российских частных военных компаний. В Кремле эту информацию опровергли, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался комментировать данную тему.

Высказывалась версия о том, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти не менее 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения.

Прибытие лидера

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо накануне прилетел в Каракас регулярным рейсом.

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Гуйадо с супругой и соратниками запечатлен в салоне самолета перед высадкой.

Также распространены фото, на которых Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе и военной и полицейских формах. На других кадрах показано, как Гуайдо проходит паспортный контроль.